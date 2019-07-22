Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksiciden örnek davranış İzle

Taksiciden örnek davranış İzle

şehit ve gazilere ücretsiz taksi

Gaziler Şehit Yakınları Şehit Yakını Gazi Yakınları Saldırı 

-detay
-taksici müşterisi ile konuşurken
-detay
-röportaj
-detay

( KIRŞEHİR )- Bu takside yedi yıldır, şehit yakınları ve gazilerden para alınmıyor KIRŞEHİR

- Kırşehir’de yedi yıl önce taksicilik yapmaya başlayan Erdal Aslan (36), şehit yakınlarını ve gazileri ücretsiz taşıyor. Kırmızı çizgisinin vatan olduğunu ifade eden ve taksiciliğe başladığı günden itibaren şehit yakınları ve gazilerden ücret almadığını belirten Aslan, “Olumlu tepkiler alıyoruz. Birinin 10 lira 20 lira vermesinden ziyade şehit ve gazi yakınlarının Allah razı olsun evladım demesinin paradan kıymetli olduğunu biliyoruz.”dedi.
Durakta bulunan arkadaşlarının da kararına saygı duyduğunu ifade eden Aslan, şehit yakını olduğunu ve gazi olduğunu kimliği ile ibraz eden kişilerden nereye giderlerse gitsinler ücret almıyor. Çiçek Taksi Durağında 3 otomobil işleten Aslan, “Yedi yıl önce taksiciliğe başladım. Mesleğe başladığım gün de ‘Şehit ve Gazilere Ücretsiz’ yazımızı yazdık. Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerimizin uğradığı saldırı sonrası değiştirerek Kayseri’ye yakınlarını ziyarete gidenlere ücretsiz hale getirmiştik. Kırşehir’de bulunan şehit yakınları ve gaziler ücretsiz taşıdığımızı biliyor. Nereye giderlerse gitsinler ücret almıyoruz. Ahiler diyarındayız. Memleketimizi ve esnafımızı seviyoruz. Elimizden ne geliyorsa da yapmak zorundayız. Kayseri’de bir fırında da Şehit ve Gazi ailelerine ekmeğin ücretsiz olduğunu görmüştüm. Bu bende de gurur vesilesi oldu.”diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı