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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' tartışması kamerada

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' tartışması kamerada

Müşterinin taksiye binmesi

Taksi Şoförü Kamera Sigara Kısa Mesafe Cep Telefonu 

-Müşteri ile taksici arasındaki tartışma

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te müşteri ve taksici arasında yaşanan kısa mesafe tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Fatih Vatan Caddesi’nde dün gece 23:00 sıralarında taksiye binmek isteyen çift ve taksici arasında gerginlik yaşandı. Taksiye binen çift şoföre Küçük Mustafapaşa’ya gitmek istediğini söyledi.

Ancak taksi şoförü “kısa mesafe” bahanesiyle çifti götürmek istemedi. Müşteri ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde taksiye binen müşteri, “Mustafapaşa’ya gidiyorum ağabey, Gidiyor musun? Aç taksi- metreni, nesin sen esnaf mısın?’ Böyle yaparsan nasıl iş yapacaksın. Sen burada adam seçiyorsun. Avcılar desem buyur ağabey diyeceksin, sigara uzatacaksın” derken taksici ise, "Anlayışlı bir şekilde söylüyorum başka arabaya bin, bağırma ne bağırıyorsun. İdare et, iş yapıyorum” diyerek çifti taksiden indirmek için çaba sarf ediyor.
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