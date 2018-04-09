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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taksici ve dolmuşçulardan terör saldırısına tepki - KIRKLARELİ

Taksici ve dolmuşçulardan terör saldırısına tepki - KIRKLARELİ

- Konvoydan genel ve detay görüntüler - Taksiciler adına Tansel Güçlü'nün konuşması - Taksicilerden Ertan Kasırga'nın konuşmasıTaksici ve dolmuşçulardan terör saldırısına tepki - Kırklareli 'nde taksi ve dolmuş şoförleri Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile korna çalarak Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını protesto etti - Taksiciler, Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesine taziyelerini ilettiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde taksi ve dolmuş şoförleri Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile korna çalarak Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını protesto etti.Karacaibrahim Mahallesi Melek Sokak'ta toplanan taksi ve dolmuş şoförleri, yaklaşık 150 araçla konvoy oluşturarak şehir turu attı.Şoförler, daha sonra iki gün önce son yolculuğuna uğurlanan şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki baba ocağına gittiKonvoydaki şoförler, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu."Şehitler ölmez vatan bölünmez", şeklinde slogan atan grubu, şehidin annesi Kıymet ve babası Elmas Yalap karşıladı.Grup adına taksi şoförlerinden Tansel Güçlü, aileye çiçek takdim etti.Güçlü, çiçek takdimin ardından ardından yaptığı açıklamada, bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Türk milletinin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu anlatan Güçlü, terörü şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Terör Saldırısı Baba Ocağı Saygı Duruşu Teröristler Taksi Şoförleri 

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