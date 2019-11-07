Taksi ücretini ödemek istemeyen İranlı kadın turistin darp edildiği iddiası

-çevredekilerin sakinleştirmeye çalışması

-Taksi şoförü

-Polisin gelmesi

-İranlı turistle diyalogu

-Polisin taksiciyle diyaloğu

-Turist ve İranlı turistin polis merkezine götürülmesi

-Detaylar



( ANTALYA )- Taksicinin kendisini darp ettiğini iddia eden İranlı kadın turist, gözyaşlarıyla polise şikayetçi oldu- Aradığı bankamatiği bulamadı taksiden inip ücreti vermek istemedi, darp edildiğini idda etti- Suçlamaları kabul etmeyen taksi şoförü ise, 10 TL için kimseyle kavga etmeyeceğini söyledi ANTALYA



- Antalya’da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL’lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist taksi şoförünün kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olurken, taksici ise “taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Olay 12.10 sıralarında Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muratpaşa ilçesindeki bir AVM’ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, bankamatikten para çekmek istedi. İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı.

Araçtan inen genç kadın, AVM’ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyleyince, taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi. İddiaya göre, İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Uzun süre ağlayan genç kadın, taksi şoförüyle arasında geçtiğini iddia ettiği konuyu polise anlatmaya çalıştı. İranlı turist, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, taksi şoförü de sadece taksi ücretini istediğini, 10 TL için kavga etmeyeceğini belirterek üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



İranlı turist ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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