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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksi sürücüsü aracında ölü bulundu - İSTANBUL

Taksi sürücüsü aracında ölü bulundu - İSTANBUL

- Park halindeki taksiden detalar - Olay yerine gelen ekiplerden görüntüler Taksi sürücüsü aracında ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir taksi şoförü, aracında ölü bulundu.Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde park halindeki bir taksinin arka koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aracın şoförü olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Şeref Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan ilk incelemede, Hamamcı'nın vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı.Hamamcı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis Taksi Şoförü Bild Sağlık Ekipleri 

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