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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksi şoförünü gasbeden şüpheli yakalandı - SAKARYA

Taksi şoförünü gasbeden şüpheli yakalandı - SAKARYA

- Şüphelinin emniyetten çıkarılışı - Güvenlik kamerası görüntüleriSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförüne bıçak çekerek bir miktar parasını ve özel eşyalarını gasbeden şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçede bir restorana çağırdığı Yeni Cami Taksi Durağı'na ait taksiye müşteri gibi binen M.D. (28), belli bir süre gittikten sonra araç seyir halindeyken şoföre bıçak çekerek cebindeki bir miktar parayı ve bazı eşyalarını alıp kaçtı.Taksi sürücüsünün haber vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini belirledi.Adapazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Çoğunluğu hırsızlık ve gasp suçlarından 27 kaydı bulunan şüphelinin, geçen yılın başlarında da bir taksi şoförünü gasbettiği öğrenildi.Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin geldiği restoranda çalışanlarla konuşması ve masaya oturması yer alıyor.

Taksi Şoförü Güvenlik Kamerası Hırsız Avcılık Polis Ekipleri 

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