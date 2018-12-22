Taksi şoförü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü Haberi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Cenazenin kaldırılması

-Taksicinin fotoğrafı



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksi şoförü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Zafer Mahallesi Ordu Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi’ne müşterisini bırakan Durmuş Uluçay 09 T 2006 plakalı ticari taksi ile Nazilli’ye doğru yola çıktı. Uluçay yönetimindeki ticari taksi Nohutçu Kahveleri mevkiinde yol kenarında park halinde olan 20 VB 050 plakalı tıra çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri taksi şoförü Durmuş Uluçay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Durmuş Uluçay’ın cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

