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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - ANKARA

Taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı - ANKARA

- Olay yeri - Kaza yapan araçlarTaksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştıANKARA (AA) - Başkentte taksi ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Libya ile Bülbülderesi caddelerinin kesiştiği yerde meydana gelen kazada, ters yönden gelen 34 NVU 77 plakalı motosiklet ile Osman K. idaresindeki 06 T 6909 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Kazada hasar gören motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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