Taksi durağındaki cinayette baba oğul tutuklandı

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-olay yerinden görüntü

-taksi durağından görüntü

-cenaze aracından görüntü

-yakınlarından görüntü

-cenazenin alınması

-foto



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te taksi durağında meydana gelen cinayette, şüpheli baba ve oğul tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay dün Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bulunan taksi durağına meydana gelmişti. İddiaya göre, taksi durağına giden baba oğul Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz çocuklarına uyuşturdukları iddiası ile tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine baba oğul olay yerinde vurulmuş, baba Mehmet Oğuz olay yerinde oğlu Hasan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın şüphelisi baba oğul B.K. ile M.S.K Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı. Sorgularının ardından rapor için hastaneye çıkarılan zanlılar, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi. Şahıslar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

