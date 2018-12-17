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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taksi durağında sopalı kavga kamerada: 1 yaralı, 8 gözaltı

Taksi durağında sopalı kavga kamerada: 1 yaralı, 8 gözaltı

-amatör kamera-

Taksi Durağı Amatör Kamera Polis Merkezi Amatör Polis Ekipleri 

-Kavga anlarına ait görüntü

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun'da bir taksi durağında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı taksi durağında bir ay önce işine son verilen şahıs, durağa gelerek M.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyürken, işten çıkartılan şoför ve yanındakiler M.K. ile eşine ve kızına saldırdı. Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Sopalı kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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