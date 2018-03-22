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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Taksi durağında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

olay yerinden görüntü

Taksi Durağı Taksi Şoförü Cenaze Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-detaylar
-Mehmet Oğuz'un fotoğrafı
-Hasan Oğuz'un fotoğrafı

( GAZİANTEP ) - Taksi durağındaki kavgada baba oğul silahla vurularak öldürüldü GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir taksi durağında tartışmaya karışan baba oğul, silahla vurularak öldürüldü. Olayda bir taksici de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bulunan taksi durağına giden Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz ile bir taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba oğul silahla vuruldu. Baba Mehmet Oğuz olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Silahların konuştuğu kavgada taksi şoförü olduğu belirtilen B.K.'nın de yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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