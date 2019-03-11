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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksi devrildi: 2 yaralı - AMASYA

Taksi devrildi: 2 yaralı - AMASYA

- Ağaçlık alana devrilen taksiden görüntüler - Taksinin etrafa saçılan parçalarından detaylar - Taksinin kaldırılarak çekiciye yüklenmesi Amasya 'da taksi devrildi: 2 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Amasya 'dan Taşova yönüne giden Şahin Saygıner (31) idaresindeki 60 T 6007 plakalı taksi, Karabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.Kazada sürücü ile yolcu Seval Öztürk (36) yaralandı.Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağaçlı Trol 

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