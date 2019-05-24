Takoran Vadisi'nde yaz sezonu başladı

-Turistler

-Takoran köyü ve kanyonları

-Fırat nehri

-Tur tercümanı Dilan Çapalı ile Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ile röp.

-detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi'nde havaların ısınmasıyla yaz sezonu başladı.

Siverek-Adıyaman yolu üzerinde yapılan eşsiz manzaralı Nisibbii Köprüsü, nehir kıyısında yapılan Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı, kanyonları ve eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen. Türk Hava Yolları sponsorluğunda Türkiye’nin değişik yerlerini gezmeye gelen Avusturyalı ve Belçikalı turistler, son olarak Siverek’e geldi. Siverek Belediyesi tarafından ağırlanan turistlere, Takoran Vadisi'nde tekne gezisi düzenlendi.

Turistlere Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar da eşlik etti. Vadiye hayran kalan turistler, tanıtımı yapıldığı taktirde Takoran Vadisi'nin Avrupalı turistlerin ilgisini çekeceğini, turist akını yaşanacağını belirtti.

Konya asıllı olan ve Avusturya’da büyüyen tur tercümanı Dilan Çapalı, “Biz Avusturya’dan arkadaşlarımızı alıp geldik buraya, ilk başta çekimserdik çünkü dışarıdan bu bölgelerin güvenli olmadığı algısı var ve bu yüzden bazılarında korku vardı. Özelikle Suriye olayları buraya da sirayet ediyor. Ama geldik tüm korkuların yersiz olduğunu gördük. Arkadaşlarımız gezdikleri yerlere bayıldılar adeta. Özelikle Takoran ve vadisini çok beğendik, bu yer daha keşfedilmemiş durumda, umarım buralarda ekoturizme açık olur, bu bölge tam ekoturizm yapılacak yer. Burada yerli halk turistlere taze süt, yöresel yemekler yapsa çok güzel olacak. Beş yıldızlı oteller lazım değil, zaten Avrupalılar bu gibi şeylerden bıkmış, iki tahtayı birleştirip sandalye, masa kurulsa, çadırlar kurulsa, eski evler onarılsa ve buralarda hizmet verilse Avrupalılar buna bayılır, inanıyorum turist patlaması olur" dedi Bölge ile ilgili gerek Batı'da kötü bir algı yerleştiğini söyleyen Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, "Bu kötü algıyı kırmak için çalışmalar yapıyoruz, tabii ki bu konuda hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da çalışmaları var. 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ve ardından Şanlıurfa’ya bir turist akını başladı.

Bu anlamda Şanlıurfa’ya tur düzenleyen firmaların Takoran vadisi ve kanyonlarının gezilecek ikinci yer olması için çalışmalarımız var. Siverek Belediyesi olarak bu tur firmalarıyla beraber gerek tur teknesi gezisi olsun gerek diğer çalışmalar olsun inşallah daha ileri bir seviyeye getireceğiz. Bugün Avusturya ve Belçika’dan gelen turistleri ağırladık, çok memnun kaldılar. Burası doğa güzelliklerinin yaşandığı bir bölge, sadece Takoran değil Fırat kıyılarının hepsinde coğrafi şekiller oluşmuş, birçok güzelliği bir arada görmenin mümkün olduğu bir yer konumunda. Siverek’i inşallah Göpeklitepe Yılı'nda bir üst seviyeye getireceğiz. Herkesi Siverek’in güzelliklerini ve misafirperverliğini görmesi için buraya davet ediyoruz” diye konuştu.



