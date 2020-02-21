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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Taklalar atan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Taklalar atan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-ekiplerin kurtarma çalışmaları
-sağlık ekipleri
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Feci kazada araç içerisinde sıkışan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 8 Nolu Cadde’de seyir halinde bulunan 27 MS 105 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden gelen araca çarpmak için ani manevra yaptı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu otomobil yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten düştü. Taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşlar haber vermesi ile gelen kurtarma ekiplerin çalışmaları ile otomobilden çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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