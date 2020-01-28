Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı

Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı

olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Jandarma Kayalı Bild Direksiyon 

-otomobil ve kayalıklardan görüntü
-yaralılardan görüntü
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yoldan çıkan bir otomobil, taklalar atarak kayalara çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan aynı aileden 8 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep- Nizip kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip ilçesi istikametine seyir eden Ş.K. idaresindeki 27 BD 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı.
Yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabilen otomobildeki, sürücü, eşi, annesi ve 5 çocuğu yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki Şehitkamil, 25 Aralık ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı