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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü Video

Taklalar atan otomobil hurdaya döndü Video

Kaza yapan araçtan görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Yön Tabelası Direksiyon 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde taklalar atarak, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saat 05.00’da Malkara - Keşan yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Serkan Kalkan (42) yönetimindeki (42) 45 YY 195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Taklalar atması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Kalkan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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