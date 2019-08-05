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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü Video

Taklalar atan otomobil hurdaya döndü Video

HURDAYA DÖNEN ARAÇ

Polis Ağır Yaralı Trol 

-HASTANE GETİRİLEN YARALI
-OLAYLA İLGİLİ RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ): 1 ağır yaralı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı. Hurdaya dönen aracın şoförü ağır yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan kazayla ilgili konuşan Kahraman Koyuncu ve Batuhan Top isimli vatandaş, ilçe merkezinden sesi duyup olay yerine koştuklarını ifade etti.

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