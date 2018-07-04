Taklalar atan araçtan sağ çıktılar

-KAZA YERİ RÖPORTAJ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 5 takla atarak sürüklenen otomobilde 2 kişi hafif şans eseri yaralandı. Kaza, D-110 Karayolu üzeri Alba Makine yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale şehitlik ziyareti dönüşü İstanbul istikametine seyreden Fatih Üstün (34) yönetimindeki 34 AH 1209 plakalı otomobil, önüne çıkan kayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, Çavuşköy'den Malkara istikametine seyreden Fikret Çetinkaya (23) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü Fatih Üstün ve yolcu olarak bulunan Semih Güleç hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

