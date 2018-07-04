Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taklalar atan araçtan sağ çıktılar

Taklalar atan araçtan sağ çıktılar

KAZA YERİ GÖRÜNTÜ

Şehit Bild Akkale Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-KAZA YERİ RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 5 takla atarak sürüklenen otomobilde 2 kişi hafif şans eseri yaralandı. Kaza, D-110 Karayolu üzeri Alba Makine yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale şehitlik ziyareti dönüşü İstanbul istikametine seyreden Fatih Üstün (34) yönetimindeki 34 AH 1209 plakalı otomobil, önüne çıkan kayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, Çavuşköy'den Malkara istikametine seyreden Fikret Çetinkaya (23) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü Fatih Üstün ve yolcu olarak bulunan Semih Güleç hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı