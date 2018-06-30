Taklalar atan arabadan müzik sesleri yükseldi

-Kazaya karışan otomobillerin görüntüsü

-Hurdaya dönen otomobilde çalan radyo

-Kopan ağaç ve elektrik direği



( BURSA -ÖZEL-HD)- O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı-Taklalar atan aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtultu BURSA



- Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Sırameşeler metro istasyonunun önünde meydana geldi. Merkez istikamete giden plakası ve kimliği belli olmayan otomobil sürücüsü, olayı gören vatandaşların iddiasına göre, ara sokaktan önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, önce yol kenarındaki ağaca, sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil, iki takla attıktan sonra ters şekilde durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden burnu bile kanamadan çıkarılan sürücü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, kimsenin yara almaması büyük bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobilde radyonun açık kalarak müzik çalması dikkatlerden kaçmadı. Trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri kazanın sebebini araştırıyor.

