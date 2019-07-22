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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atıp ters dönen otomobilden, yara almadan kurtuldular

Takla atıp ters dönen otomobilden, yara almadan kurtuldular

takla atan araç

Polis Mobese Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-polisin inceleme yapması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi Polis Okulu kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 23 BS 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.Emniyetin mobese uyarısını olan tabelayı da devirip ters dönen araçta bulunan sürücüyle birlikte 3 kişi yara almadan kurtuldu. Her ihtimale karşı olay yerine sağlık ekipleri sevk edilip, araçta bulunanları kontrol etti. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
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