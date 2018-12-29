Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan otomobilden sağ kurtuldu İzle

Takla atan otomobilden sağ kurtuldu İzle

Kaza yerinden cep telefonu görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Direksiyon 

-Araçtan görüntü
-Aracın kaldırılması
-Vatandaşlarla röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atıp yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobilden sürücü sağ kurtuldu. Kaza, saat 10.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ordu istikametine seyir halinde olan Ömer Ayan'ın sürdüğü 55 AYN 11 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu takla atıp yaklaşık yüz metre sürüklenerek durabildi. Sürücü Ayan vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Başında kanama olan sürücü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisler yolda güvenlik önlemi aldı. Neredeyse hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Polisler, yoldaki ulaşımı tek taraflı olarak sağladı. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin yaklaşık yüz metre sürüklendiğini belirtti.
Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı