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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden görüntüler

Bild 

-Takla atan otomobilin düz çevrilmesi
-Çekicilerin otomobilleri kaldırması
-Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da takla atarak ters dönen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza, İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Keşkin idaresindeki 55 SN 059 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Sürücü ise takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazanın etkisiyle kaldırım kenarında park halinde bulunan otomobiller de zarar gördü. Otomobil sürücüsü ve vatandaşlar takla atan otomobil düz çevirirken olay yerine gelen çekiciler otomobilleri yerlerinden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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