Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - ZONGULDAK
- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü Zonguldak 'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Refüje çarpan otomobilin takla atarak yan dönmesi güvenlik kamerasına yansıdıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ereğli - Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde S.C'nin kullandığı 67 UB 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.Kazada sürücüyle yanında bulunan N.S.D, yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, refüje çarpan otomobilin takla atarak yan dönmesi yer alıyor.