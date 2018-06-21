Takla atan otomobilde can pazarı: 6 yaralı İzle

-Vatandaşların araçlardaki yaralıları çıkarması

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Ambulanslardan görüntü

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Devrilen aracın altında kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, zamanla yarışarak yaralıları devrilen araçlardan çıkarmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. 66 AN 413 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 47 LB 793 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil ve minibüste bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, zamanla yarışarak yaralıları kurtarmak için can pazarına tutuştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinden önce araçlardaki yaralılara müdahale eden vatandaşlar, hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralıları tek tek çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (YRT-AKK-Y)

