Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı

Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı

Yaralılardan görüntüler

İlk Müdahale Hastane Jandarma Direksiyon Lüks Otomobil 

-Yaralıların taşınmasından görüntüler
-Sağlık ekiplerinden görüntüler
-Kaza yapan otomobilden görüntüler
-Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de otomobilin şarampole devrilerek takla attığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara karayolunun 25. kilometresi Süksün mevkinde meydana gelen kazada, Ramazan S. yönetimindeki 02 KE 041 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen lüks otomobilden 3'ü çocuk 5 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı