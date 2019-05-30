Takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

-Kaza yerindeki yaralılara müdahale (foto)



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabahın erken saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş Karayolu Gölbaşı İlçesi Balkar Beldesi girişinde meydana geldi. Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Bekir Yelboğa (63) idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil sürücüsü Balkar Beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücü Bekir Yelboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Zilan ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

