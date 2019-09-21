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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Takla atan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralılardan görüntü
-yaralıların ambulansa götürülmesi
-araçtan görüntü

( ÇORUM )- Kazada adeta can pazarı yaşandı ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Yenilmez yönetimindeki 06 BB 511 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü otomobil'den çıkardı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Yenilmez ile otomobilde yolcu olarak bulunan Eda Erarslan, Cafer Erarslan, Çiçek Güvenç ve Hüsne Yenilmez yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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