Takla atan otomobil evin bahçesine girdi

-İnceleme yapan polisler

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine girdi. Gece saatlerinde meydana geldiği tahmin edilen kaza sabahleyin polisin kaza yerine gelmesi ile ortaya çıkarken, kazadan sonra ortadan kaybolan sürücünün tespitine çalışılıyor. Ören Mahallesi Altınyol Caddesinde, sabah saatlerinde otomobili bir evin bahçesinde gören vatandaşlar polisi aradı. Kaza yerine gelen polis, boş evin bahçesinde 78 ST 099 plakalı otomobili ters dönmüş olarak bulurken, kaza yerinden ayrılan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor. Akçay yönünden gelen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attıktan sonra evin bahçesine girdiği tahmin ediliyor. Kaza yerinde inceleme yapan polis, gece 03.00 sırasında meydana geldiği sanılan kazada otomobili kullanan sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışıyor. Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü merak konusu oldu.

