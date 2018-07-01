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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- Takla atan otomobil doğalgaz borusunu patlattı: 1 yaralı

- Takla atan otomobil doğalgaz borusunu patlattı: 1 yaralı

-kaza yapan araç

Doğalgaz Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Ekiplerin çalışmaları
--Toplnan mahalleli
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Yukarı Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Savaş İ. idaresindeki 41 AZ 284 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki doğalgaz borusunu da patladı. Kazayı gören vatandaşlar durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar yaralıyı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve İZGAZ ekipleri patlayan doğalgaz borusuna müdahale etti. Meydana gelen kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (UK-RFK
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