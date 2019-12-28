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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan otomobil alev alev yandı

Takla atan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobilden detaylar

Hastane Bild Direksiyon Lüks Otomobil Trol 

-Söndürme çalışması detay
-İtfaiye ve trafik ekipleri detay
-Genel planlar

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Kazadan yara almadan kurtuldular KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan lüks otomobil önce takla attı sonra cayır cayır yandı. Hurdaya dönen otomobilde sürücüsü ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Cemal K, yönetimindeki B CU 4601 Almanya plakalı lüks otomobiliyle il merkezine seyir halinde iken yağmur nedeniyle hastane kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atarak ancak durabilen lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü Cemal K, yanında bulunan oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Maddi değeri 2 Milyon TL olduğu öğrenilen otomobil hurdaya döndü.
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