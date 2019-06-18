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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Haberi

Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Haberi

cenazenin yakınlarına teslime edilmesi

Cenaze 

-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Yeşiloğlu Bulvarı GAP Vadisi 3. Etap Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Karadaş (26) idaresindeki 63 DZ 764 plakalı motosiklet, kavşakta refüje çarparak, takla attı. Kazada ağır yaralanan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (BB-SD-
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