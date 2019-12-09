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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Haberi

Takla atan minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Haberi

Kazada yaralanan sürücü ve yolcunun çıkartma çalışması

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kazada yaralanan sürücü ve yolcunun çıkartılması
-Kazada yaralanan sürücü ve yolcunun ambulansa alınması
-Kazada takla atan minibüs detay
-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya - Adana karayolunun 45’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan oyun kartları taşıdığı öğrenilen Ömer K., idaresindeki 01 DYC 78 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Ömer K. ile yolcu Mevlüt D.’yi çıkartmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından araç kabininde sıkışan 2 kişi bulundukları yerden çıkartıldı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Ömer K., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mevlüt D. ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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