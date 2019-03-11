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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan araçtan karı koca sağ çıktı

Takla atan araçtan karı koca sağ çıktı

TAKLA ATAN ARAÇ GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Trol 


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı. Kaza, Deveci yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Niyazi Güzelgül (62) yönetimindeki 54 EU 720 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Güzelgül ve eşi Mümine Güzelgül, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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