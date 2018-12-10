Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan araçtan fırlayan bebeğin burnu bile kanamadı Haberi

Takla atan araçtan fırlayan bebeğin burnu bile kanamadı Haberi

TAKLA ATAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

Bebek Yeni Dünya Trol 

-HASTANEDEN TABURCU OLAN MİNİK BEBEK VE AİLEDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da içinde 2 aylık bebeğin bulunduğu araç takla attı. Annesinin kucağından kurtulup camdan fırlayan bebeğin burnu bile kanamadı. Kaza Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Bursa’da yaşayan Ramazan ve Ayşe Köse çiftçi, akraba ziyareti için Büyükorhan ilçesine doğru yola çıktı. Yanlarına yeni dünyaya gelen 2 aylık bebekleri Eylül’ü de alan çiftin içinde bulunduğu 43 EV 902 plakalı otomobil, Büyükorhan sınırları içinde kontrolden çıkarak takla attı. Araç takla attığı esnada annesinin kucağında bulunan 2 aylık Eylül bebek camdan dışarı fırladı. Takla atan araçtan fırlayan bebek ve araç içinde bulunan anne babası kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile yapılan muayenenin ardından taburcu edildi.
İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı