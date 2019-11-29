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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar...Kaza anı kamerada

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar...Kaza anı kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel Direksiyon Trol 

-kaza anı
-aracın refüje çarpması ve takla atması
--aktüel-
-olay yerinden görüntü
-araçtan görüntü
-aracın kaldırılması
-detaylar

( ANTALYA )- Aşırı süratli olduğu iddia edilen araç refüje çarpıp takla attı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametine gitmekte olan Y.Y. yönetimindeki 07 AIG 123 plakalı araç, Şoförler Odası karşısında bulunan kavşağa gelmeden önce sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sürüklendi, ardından orta refüje çarparak takla attı.Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan sürücü ve yolcular, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldılar.Diğer taraftan, olay yerinde bulunan vatandaşlar, aracın süratli olduğunu, kavşağa gelmeden önce kaymaya başlayan aracın takla attığını söyledi.


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