Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza sonrası yaşanılanlar

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil alt geçitte takla atarak kaza yaptı. İnanılmaz kazada araçta bulunan 2 kişi şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu. Milli Egemenlik Caddesi Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılınç alt geçidinde yaşanan olayda C.P. (42) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak duvara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar alt geçite koşarak otomobildeki sürücü ve yanındaki kişiyi yan yatan araçtan kurtardı. Burunları bile kanamadan araçtan çıkarılan 2 kişi kazanın şaşkınlığını uzun süre üstleerinden atamazken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken kaza yapan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı