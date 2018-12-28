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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Takla atan araçlardan yara almadan kurtuldular - İZMİR

Takla atan araçlardan yara almadan kurtuldular - İZMİR

- Altınyol Caddesi'nde takla atıp devrilen ve hurdaya dönen araçlar - Araç sürücüsü Rahim Yılgın'ın konuşması - Araçların çekiciye alınması - Zülkarni Çetinkaya'nın konuşması - Polis ve itfaiye araçlarından genel görüntülerTakla atan araçlardan yara almadan kurtuldularİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde, çarpıştıktan sonra takla atan iki otomobilin içerisinde bulunan 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.Altınyol Caddesi'nde Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Emrah Ulug (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Rahim Yılgın'ın (35) kullandığı 64 LK 442 plakalı araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar takla atıp yola devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin incelemesinde, 2 otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişinin herhangi bir yara almadığı belirlendi.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı. - "5 takla attık, arabanın içerisinden çıktık"Rahim Yılgın, kazanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer aracın arkadan vurmasının ardından otomobilinin kontrolden çıkarak bir anda takla attığını anlattı.Kaza sırasında aracının metrelerce sürüklendiğini aktaran Yılgın, "5 takla attık, arabanın içerisinden çıktık." dedi.
Araçtaki Zülkarni Çetinkaya da her şeyin bir anda olduğunu, kaza sırasında çok korktuğunu ifade etti.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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