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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti

Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti

SÜRÜCÜNÜN ARAÇ İÇERİSİNDE MÜZİK DİNLEMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Güvenlik Önlemi Benzin Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-SİGARA İÇMEYE ÇALIŞMASI POLİSİN ELİNDEN SİGARA VE ÇAKMAĞI ALMASI
-YARALININ AMBULANSA TAŞINMASINDAN GÖRÜNTÜLER
-YARALININ TEDAVİ EDİLMESİNDEN GÖRÜNTÜLER
-TAKLA ATAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜLER
-POLİS EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-DETAYLAR

( BURSA )- Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç aracıyla takla attı, yaralı kurtarıldı- Kaza sonrası yaşanan can pazarı kameraya yansıdı BURSA

- Bursa’da ana yolda iddiaya göre aşırı süratli olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile takla atarak ters döndü. Kaza sonrası yaralanan sürücü araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Kazadan sonra yaşanan can pazarı ise an be an kameralara yansıdı. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Bursa -İstanbul Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı süratli olduğu öne sürülen 16 AFE 286 plakalı otomobilin sürücüsü Melih T. (22) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra takla atmaya başladı.
Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü. Şok geçiren otomobil sürücüsü Melih T. araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arabada oluşan benzin sızıntısını nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve şok geçiren Melih T.’yi Bursa Şehir Hastanesine Kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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