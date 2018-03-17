Takla atan araç yanmaktan son anda kurtarıldı

-Röp.



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki araç sürücüsü birlerini sollamak isterken karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonrası alev alan aracı akaryakıt istasyonundaki çalışanlar söndürdü. Kaza, Orhaneli-Bursa Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Orhaneli istikametine gitmekte olan 16 KM 434 plakalı aracın sürücüsü Ali Tülü, aynı istikamette seyreden Gökhan Kaya yönetimindeki 16 P 9964 aracı sollamak istedi. Kaya, Tülü ile aynı anda kendi önündeki aracı sollamak isterken, 2 araç da karşı yönden gelen 16 DV 042 plakalı otomobile çarptı. Gökhan Kaya yönetimindeki araç çarpmanın etkisi ile takla atarak alev almaya başladı.

Kazanın meydana geldiği güzergahta bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları aracın yanmaya başladığını fark ederek yangına müdahale etti. Çalışanların müdahalesiyle araç kül olmaktan kurtarılırken mahsur kalan Kaya ve eşi araçtan çıkarıldı. 3 aracında hasar gördüğü kazada, takla atan aracın sürücüsü Gökhan Kaya ve eşi yanmaktan son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan Gökhan Kaya olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

