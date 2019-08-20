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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Takla atan araç şarampole devrildi: 4 yaralı Haberi

Takla atan araç şarampole devrildi: 4 yaralı Haberi

-Kaza yapan araçtan detaylar

Polis Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

--Diğer detaylar

( SİVAS ) -- Sivas’ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. SİVAS

- Sivas’ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Ankara karayolu Sıçak Çermik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden K.K yönetiminde ki 54 ABN 443 plakalı otomobil yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Birkaç takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü K.K.ile M.K, Y.E.K, ve H.K yaralandı. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-Y)
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