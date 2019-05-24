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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Takla aran araçta ölen sürücü toprağa verildi

Takla aran araçta ölen sürücü toprağa verildi

Cenaze namazından görüntü

Hastane Trafik Kazası Cenaze Namazı Yol Çalışması Direksiyon 

-Yakınlarının taziyeleri kabulü
-Cenaze namazının kılınması
-Naaşın götürülmesi
-arşiv
-foto

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobili içinde hayatını kaybeden Asaf Saner son yolculuğuna uğurlandı. Dün Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil iddialara göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla attı. Kazada sürücü Asaf Saner(52) ve eşi Ayten Saner’in(51) ters dönen aracın içinde sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla Ayten Saner araç içinden yaralı kurtarılırken eşi Asaf Saner ise hayatını kaybetti. Yaralı haldeki Ayten Saner’in hastaneye gitmek için aracın içinden çıkarılmasını beklediği eşi Asaf Saner Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saner için İzmit Fevziye Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Büyükşehir Belediye başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa, Kocaman, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
Saner’in naaşı kılınan namazın ardından Bağçeşme mezarlığına defnedildi. (GY-
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