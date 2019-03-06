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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Takılı kalan gaz teli kazaya sebep oldu Haberi

Takılı kalan gaz teli kazaya sebep oldu Haberi

kaza yeri. yaralı çocuklar 112 ekipleri

( BURSA ) - BURSA

Hastane Ticari Araç Yaralı Çocuk Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'nın İznik ilçesinde gaz teli takılı kalan motosiklet, ticari araç ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, Yenişehir kara yolunde eski hastane önünde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir halinde olan N.G. (58) idaresindeki 16 HG 632 plakalı ticari araca aynı istikametten gelmekte 16 H 8413 plakalı motosikletin sürücüsü R.İ. çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü R.İ (16) ve arkasında oturan K.T (16) ile ticari araçta bulunan O.C. (60) hafif yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kazaya motosikletin gaz telinin takılı kalmasının sebebiyet verdiği öğrenildi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (HA-MŞ)
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