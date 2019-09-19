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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi ödül töreni - İSTANBUL

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi ödül töreni - İSTANBUL

- Ödül töreninden görüntülerİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlendi.
Zirvenin ödül törenine Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

Ödül Töreni İletişim Teknoloji 

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