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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tahtaköprü meydanı yenilendi

Tahtaköprü meydanı yenilendi

Çalışmalardan görüntü

Sarmaşık Ağaçlı Gölgeli Kahvehane Estetik 

-Başkanın konuşması

( BURSA ) BURSA

- İnegöl Belediyesi, Tahtaköprü Mahallesinde bulunan meydanda başlattığı düzenleme çalışmasını tamamladı. Peyzaj çalışmasıyla meydan daha modern bir görünüme kavuştu. Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Tahtakörü Mahallesinde bulunan meydanda düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alan daha modern bir görünüme kavuştu. Proje uygulama alanında 225 m2’lik sert zemin oturma alanı, 20 m2’lik ağaçlık alan yer alırken, uygulama alanında çeşitli türlerdeki mevcut yetişkin ağaçlar da korundu. Projedeki ağaçlık alanlara görselliği ön planda olan çeşitli türlerde yetişkin ağaçlar dikilirken, yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında yapıldı. Bitkilendirme çalışmasında; süs kirazı, oya ağacı, süs armudu, taflan ve alev çalısı bitkilerine yer verildi.
Yeşil alan çalışmasının dışında kalan bölge için siyah kırmızı ve beyaz renkli parke taş uygulanarak alanın daha canlı bir görünüm kazanması sağlandı. Ahşap pergola (sarmaşık bitkilerle donatılmış gölgeli geçit) ve banklar konularak burada vatandaşların da rahat bir şekilde oturup dinlenmeleri için alanlar oluşturuldu. Proje kapsamında mevcutta bulunan deforme olmuş süs havuzu da yenilenerek daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. "Eksik ve aksaklıkları gidermek bizim sorumluluğumuz" Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Eşref Yiğit ile birlikte düzenleme çalışmaları tamamlanan alanda incelemelerde bulundu. Cuma namazını Tahtaköprü’de vatandaşlarla kılıp ardından mahalle meydanında kahvehaneleri ziyaret eden Taban, meydanda yapılan inceleme sırasında düzenleme çalışması hakkında açıklamalarda da bulundu. Taban, “Arkadaşlarımız burada tam meydan noktasında bazı düzenlemeler yaptı. Biz de bir gelelim hem çalışmayı görelim hem de sizlerle bir arada olalım istedik. Güzel bir şekilde çalışma tamamlanmış. İyi günlerde kullanın inşallah. İnşallah burada mahallemizin eksikliklerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını buradaki hizmet birimimize de iletiyorsunuz. Yine ekibimizden birini daha önce burada Belediye Başkanı seçtiniz. Eşref Başkanımız da sizin evladınız. Buranın eksik ve aksaklıklarını gidermek bizim sorumluluğumuz. İmkanları da zorlayarak inşallah öncelik sırasıyla çözmeye gayret edeceğiz. Öncelik sırasından kastımız şu; bu tür planlamaların bir kısmını Büyükşehir Belediyesi, bir kısmını İnegöl Belediyesi ve bir kısmını da diğer desteklerle yaptığımız için iş bölümlerini tamamlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Yapılan çalışma hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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