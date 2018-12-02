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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Tahtakale'de kaçak ürün operasyonu...250 polisle gerçekleştirilen operasyonda 25 bin ürüne el koyuldu

Tahtakale'de kaçak ürün operasyonu...250 polisle gerçekleştirilen operasyonda 25 bin ürüne el koyuldu

Operasyon görüntüsü

Polis Kaçak Cep Telefonu 

-Ele geçirilen ürünlerin görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te 250 polis ekibinin katılmasıyla kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen saat, cep telefonu aksesuarları, parfüm ve benzeri 25 bin ürüne el konuldu. İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale'de geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
14 ve 15 kasım tarihlerinde düzenlenen hava destekli operasyona Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'nden toplam 250 polis katıldı.
Hava destekli operasyonda Tahtakale'de bulunan iş yerlerinde aramalar yapıldı. Operasyonda Türkiye'ye kaça yollarla getirilen saat, cep telefonu aksesuarları, parfüm ve benzeri 25 bin ürüne el konuldu. Operasyonda 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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