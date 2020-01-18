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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tahta kızak yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Tahta kızak yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Kızak yarışlarından detaylar

Akordeon Yarıyıl Tatili Davul Zurna Öğrenciler Kar Yağışı 

-Röportajlar
-Detaylar
-Drone görüntüleri

( ARTVİN )- 600 yıllık geleneksel tahta kızak yarışları nefes kesti ARTVİN

- Artvin’in "Sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde 7. Yavuzköy Kar Şenlikleri düzenlendi.
Şenlikte kızak yarışlarının yanı sıra, kar üstünde horonlar oynandı, vatandaşlar tarafından 150 yıllık tarihi geçmişe sahip 'borabana' orta oyunu sahnelendi. Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 7'inci Yavuzköy Kar Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Protokol, atlı bir grup ve otantik kıyafet giyen vatandaşlar tarafından akordeon, davul zurnayla karşılandı. Şenliğe katılanlar tahta kızaklarla, botlarla kayarak karın keyfini çıkardı. Bölge halkı tarafından 600 yıldır taşıma olarak kullanılan tahta kızak, günümüzde kış eğlencesi olarak sürdürülüyor. Şavşat Kaymakam'ı Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Nihat Acar tahta kızaklarla kayarak yarışlarını açılışını yaptı. Şenliklerde Yavuzköy ve Kocabey köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişe 'borabana' orta oyunu sahnelendi. Oyun, izleyenlerden alkış aldı. Kızak yarışmalarının düzenlendiği şenlikte halat çekme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde saatlerce halay çekip horon oynadı. "Amacımız Şavşat’ta turizm 12 aya yaymak" Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş yaptığı açıklamada, ”Bu yıl havaların iyi gitmesiyle kar seviyemiz az ama amacımız bir araya gelmek. Hem yarıyıl tatiline girmiş öğrencilere tatili hediyesi vermek istedik hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmek. Kış şenliklerindeki en önemli amacımız Şavşat’ta turizm 12 aya yaymak. Bilindiği gibi yaz aylarında ve ilk baharda ciddi bir turist talebimiz var. Ancak kış aylarında ve son baharda bu sayı azalıyor bu gibi şenliklerle turizm 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Kızak gençliğimizden, çocukluğumuzdan gelen bir kültür olduğu için, bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.
Şavşat Belediye Başkan Nihat Acar ise "Türkiye genelinde böyle kar yağışı yaşandığı bölgele var ama bu tür etkinlik Şavşat’a mahsur bir olay. Şavşat’ın tanıtımı için güzel bir etkinlik ilerleyen yıllarda daha kapsamlı yapılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Kar etkinlikleri gün boyu devam ederken, akşam ise yerel sanatçılar konseriyle şenlikler son bulacak.
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