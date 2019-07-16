Tahta ile 1.5 milyonluk vurgun



- İstanbul'da klima ve kombi kutularının içine tahta koyarak müşterilerine 1.5 milyona satan şahıs yakalandı. Satış sırasında kutularını açarsanız garantisi bozulur diyerek kontrol edilmesini engellediği öğrenilen şahıs, adliye ye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 400 kutu klima siparişi veren ve karşılığında 720 bin TL ödeyen Alper Y., siparişini teslim aldığında kutulardan klima yerine tahta çıkması üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetlerin arması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 5 kişiye 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin TL karşılığında sattığı öğrenildi Polis, dolandırıcılık olaylarının şüphelisinin Mutlu Yaşar S. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Mutlu Yaşar S., önceki gün yakalanarak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin benzer yöntemlerle N.F., O.B. Ş.E., C.E. adlı iş adamlarını da dolandırdığı belirlendi. Şüpheli Mutlu Yaşar S.'nin 5 mağdura 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin TL karşılığında sattığı öğrenildi. Hakkındaki dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. “Klima kutularının içinde tahta çıktığı söylendi” Sipariş verdiği klima kutusunda tahta çıkan Alper Y. emniyetteki ifadesinde, "Daha önce bana klima satmıştı. Herhangi bir problem çıkmamıştı. Bu kez elinde 400 kutu klima olduğunu söyledi.



720 bin lira karşılığında anlaştık. Mallar depoma geldikten sonra parayı ödedim. Ancak kutuları açmamam gerektiğini yoksa garantinin bozulacağını söyledi.



Ben de ona inandım. Daha sonra kendi müşterilerime gönderdiğim klima kutularının içinde tahta çıktığı söylendi. Depodakileri kontrol ettiğimde hepsinin içinde tahta olduğunu gördüm" dedi.

(YEŞ- ZA-

