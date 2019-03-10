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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Tahran Türk Okulunda Çanakkale Zaferi anıldı

Tahran Türk Okulunda Çanakkale Zaferi anıldı

- Çocukların şiir okuması - Programa katılanlardan detaylarTAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran 'daki Türk Okulunda İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle anma etkinliği düzenledi.
Türk Okulunun etkinlik salonunda gerçekleştirilen anma programına Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği yetkilileri ve öğrenci velileri katıldı.
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından Çanakkale destanı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırlanan tiyatro gösterileri sunuldu ve günün önemine dair şiirler okundu.Etkinlik kapsamında düzenlenen kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı iyi okuma yarışmasını kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Tahran Okulu yetkilileri, İran'daki 21 Mart Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla anma programını öne aldıklarını belirtti.

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