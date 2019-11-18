Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu - TAHRAN
- Benzin istasyonunun önünden başlayan uzun araç kuyruğu - Benzin istasyonunda sırada bekleyen araçlarTAHRAN (AA) - İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran ’daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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