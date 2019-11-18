Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu - TAHRAN

Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu - TAHRAN

- Benzin istasyonunun önünden başlayan uzun araç kuyruğu - Benzin istasyonunda sırada bekleyen araçlarTAHRAN (AA) - İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran ’daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Benzin Zammı Protesto Başkent İranlılar Benzin İstasyonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı