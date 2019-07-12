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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi

Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi

arşiv görüntüler

( VAN ) - 4 yıl aradan sonra Tahran-Ankara tren seferleri yeniden başladı VAN

Tren Seferleri Yolcu Treni Terör Örgütü Teröristler Saldırı 


- Güvenlik gerekçesiyle ara verilen Tahran-Ankara yolcu tren seferleri, 4 yılın ardından tekrar başladı.
Tahran-Ankara yolcu tren seferleri PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılamıyordu. PKK terör örgütüne yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla tren seferleri yeniden başladı.
İran’ın başkenti Tahran’dan önceki akşam hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni deneme seferini başarıyla gerçekleştirerek Van Garı’na geldi. 4 yıl aradan sonra ilk deneme seferini gerçekleştiren yolcu treni, gelecek haftadan itibaren Tahran- Ankara arasında seferlerini sürdürecek. Düzenlenecek olan tren seferleriyle, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
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